Kunne juble for sølv i konditor-VM

Det Norske konditorlandslaget kunne denne uken juble for sølv i konditor-VM i München, eller iba UiBC Cup, som det kalles blant fagfolkene. Laget trenes av Hege Andersen som jobber på Sirkus Renaa, mens en av de to på det norske laget, Victoria Gravdal, jobber på Sola Strand Hotel. Gravdal og lagkamerat Xiao Juan Peng (Naustdal Dampbakeri) har lagt ned over tusen timer hver med trening før mesterskapet.

Sør-Korea tok førsteplassen i konkurransen, og Taiwan tok en bronsemedalje. - Nå er jeg helt vanvittig glad, sier trener Hege Andersen. Hun sier at de har jobbet mye med å finne den røde tråden i alle produktene som ble laget i konkurransen. – Vi har brukt mye tid på å komme frem til riktige smaker og konsistenser, da dette er viktig i konkurranser.

