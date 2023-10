Kulde og snø i vente i Norge

I takt med at oktober er i ferd med å bli november, har minusgrader og snø begynt å bevege seg inn i værbildet. Man bør være forberedt på kulden som er i vente.Meteorologisk institutt– Det er mulighet for mildere vær utover november og desember, men vi går inn i en litt kjølig periode nå, sier Vågane.

Norges befolkning kan forvente kjølige temperaturer denne helgen. Likevel kan Vestlandet stille seg inn på finvær.På grunn av solskinnet kan det bevege seg opp mot 5–8 grader midt på dagen, og både snø og regn vil holde seg unna.

Dette er ikke det varmeste, men det er kontrast mot resten av landet som vil holde seg stødig rundt 0 grader.– Det blir mer skyer på de på Østlandet enn hos oss i vest, sier Vågane fra kontoret i Bergen.Lavtrykket kommer headtopics.com

På Sørlandet kommer lavtrykket til å ta plass. Det trekker seg innover landet fra og med lørdag og inn i søndagen. Fjellene i Sørlandet kommer til å bli helgens kaldeste. Ved kysten kan det forventes regn og sludd, i motsetning til finværet i vest.– Vær forberedt, men det er hovedsakelig meldt regn, sier Vågane.Her kan man forvente mer definitiv hvit nedbør i løpet av helgen. Til tross for snøen kommer det ikke til å være noe særlig kjøligere her enn resten av landet.

Les mer:

vgnett »

– står i fare for å rykke ned fra Nations LeagueULLEVAAL (VG) (Norge – Frankrike 1–2) Frankrike ble et nummer for store for Norge. Nå må Norge kjempe mot nedrykk fra Nations League. Les mer ⮕

Temperaturene synker - men Vestlandet kan glede segVi beveger oss inn i en kjølig periode mens vinteren er på vei. Til tross for kulden blir Vestlandet værvinner denne helgen. Les mer ⮕

Krever forbud mot spillfenomen i Norge: - Kan ikke venteDen ruspolitiske organisasjonen Actis sier de er bekymret for den oppvoksende generasjonen: - Det er sammenheng mellom lootbokser og pengespill, sier generalsekretær Inger Lise Hansen. Les mer ⮕

Slik ble Norge varslet om ulovlige adopsjons-betalingerOm lag 50.000 norske kroner. Det måtte norske par betale direkte til barnehjem i Colombia for å få adoptere et barn. Les mer ⮕

Hackergruppe truer med å angripe Norge på mandagPro-palestinsk hackergruppe anser Norge som ett av flere Israel-vennlige land og truer derfor med dataangrep. Les mer ⮕

Måneformørkelse på lørdag – eneste i Norge i årLørdag kan du kanskje se årets eneste måneformørkelse i Norge, men det kommer an på været der du bor. Les mer ⮕