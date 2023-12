Kulde fra Sibir treffer Oslo

Til og med Oslo-folk må forberede seg på temperatur ned under 20 minusgrader når kulda fra Sibir kryper sørover de første dagene i januar. Det er meldt minus 24 i Oslo torsdag 4. januar, men for å si det med en gang, på Finnmarksvidda er det meldt ned til minus 40 og i indre strøk nord på Østlandet under 30 kuldegrader. – Sist det var så kaldt i Oslo i januar var 1. januar 1979.

Da ble det målt 24,4 minusgrader på Blindern, forteller klimaforsker Elin Lundstad ved Meteorologisk institutt til NTB. Lundstad, som har klimavakten i romjulen, sier at det ikke er ofte gradestokken kryper så langt ned i Oslo. – Siden 1900 har det forekommet 12–15 ganger at det har vært så kaldt i begynnelsen av januar i Oslo. Kaldest noen gang i januar var minus 26 i 1942, det er også kaldeste temperatur målt i Oslo noensinne. På andreplass ligger 1940, så kommer 197





