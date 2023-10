Økt forbrenningsavgift truer fjernvarmeanleggene

HETT: Salgs- og markedssjef Terje Ruud Karlsen i Eidsiva Bioenergi sjekker forbrenningsovnen som leverer fjernvarme til Hamar. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2– Det er helt hårreisende og det er på høy tid at man hører på bransjen, sier direktør Marit Storvik i Eidsiva Bioenergi.

HÅRREISENDE: Direktør Marit Storvik i Eidsiva Bioenergi mener regjeringens forslag til avgiftsøkning er hårreisende. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2Begge parter vil ha ned CO2-utslippene FOSSIL CO2: Oljebasert plast i restavfallet står for det meste av de fossile CO2-utslippene fra forbrenningen hos Eidsiva Bioenergi. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

25.000 lastebiler i året, eller ett av tre vogntog, kjører allerede over grensen til Sverige med norsk restavfall.Det fossile CO2-utslippet kommer i hovedsak fra den oljebaserte plasten som følger med i restavfallet. Regjeringen mener avgiften vil øke viljen til å sortere ut plasten.ØKER AVGIFTEN: Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad , Ap, ved Klima- og miljødepartementet peker på forbrenningsovnen som kilden til CO2-utslippene. Foto: Erlend A. headtopics.com

TONNEVIS: Kranføreren mater 10 tonn restavfall inn i forbrenningsovnen hver time. Varmen blir til fjernvarme i Hamar. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2– Vi stopper karbonfangstprosjektet på anlegg som er i gang i dag, og i tillegg så tapper vi energisystemet i en tid der vi trenger mye mer av norsk fjernvarme, så det her går totalt stikk i strid med det man ønsker å få ut av den her avgiften.

MER FORURENSING: Tidligere stortingsrepresentant, Karin Andersen (SV) frykter økt transport av avfall til Sverige vil føre til mer utslipp av COTidligere stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er enig med fjernvarmeselskapene. Hun mener også regjeringen må legge avgiften på de som produserer avfallet og ikke de som brenner det. headtopics.com

