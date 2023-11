Kronprinsparet hånd i hånd på Nordisk råds prisutdeling

Nok en gang går hun for gjenbruk og norsk design, som jeg heier veldig på! Kjolen er fra byTimo, og vi så henne i den samme i forbindelse med kongeparets gullbryllup, forteller Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle, og legger til:. - Og apropos ekteskap og kjærlighet - det er fint å se at kronprinsparet kommer hånd i hånd. De har aldri vært redde for å vise kjærlighet offentlig!.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

REGJERINGEN: Nordisk råd og nordisk statsministermøteStatsminister Jonas Gahr Støre deltar tirsdag 31. oktober på Nordisk råds 75. sesjon i Oslo, og har et eget møte med de nordiske statsministrene. Alle som skal dekke arrangementene som er beskrevet nedenfor må være akkreditert, og fristen går ut fredag...

Kilde: Regjeringen | Les mer ⮕

VGNETT: Delte ut Nordisk råds Miljøpris – følg Nordisk råd-prisene herKronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit delte i kveld ut Nordisk råds Miljøpris til den svenske bedriften Renewcell.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Kronprinsparet delte ut miljøprisTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

VGNETT: Nordisk råd litteraturpris til svenske Joanna Rubin DrangerNordisk råd litteraturpris for 2023 ble i kveld delt ut til Joanna Rubin Dranger i Operaen, hvor også kronprinsparet var til stedet.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Motehusene står i kø: Dette dukket Haalands flamme opp medIsabell Haugseng Johansen dukket opp i en paljettkjole på den gjeve utdelingen.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

NETTAVISENSPORT: Motehusene står i kø: Dette dukket Haalands flamme opp iIsabell Haugseng Johansen dukket opp i en paljettkjole på den gjeve utdelingen.

Kilde: NettavisenSport | Les mer ⮕