Kronprinsen holdt farens tale – spøkte med egen hårmanke

Kronprins Haakon måtte tåle en spøk om sin egen hårvekst da han leste opp farens tale under slottsmiddagen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.Kronprins Haakon leste talen, som inkluderte en vits om hans egne tynnende hår.

– En redusert hårmanke medfører mindre tid foran speilet. Så her er det bare å glede seg, spøkte kongen i talen, som altså ble lest opp av kronprinsen. – Her var det et par ting å ta tak i. Det siste her med redusert hårmanke, det skjønner jeg ikke helt hva han mener med, sa kronprinsen til latter fra salen.– Vi husker litt dårligere og hører det vi vil høre, sto det i talen.

Kveldens hovedrett er som de siste årene elg fra Sikkilsdalen i Jotunheimen hvor kongefamiliens private eiendom, Prinsehytta, ligger. Elgen serveres med plomme, løkterte, rosenkål og rødvinssjy. Stortingsmiddagen er en lang tradisjon som først ble startet av kong Haakon i 1906. Middagen forløper i dag omtrent som da den ble innført for over hundre år siden – med kongens tale og stortingspresidentens svartale som høydepunkter under middagen.Tradisjonen tro hadde kongen krydret talen med flere vitser, blant annet om et mye omtalt fall under et besøk han hadde i København i sommer. headtopics.com

Kong Harald (gjennom kronprinsen) spøkte også med sitt eget fall under et besøk hos dronning Margrethe av Danmark i sommer.– Om det er noe å lære av knelingen? Ikke så mye, vil jeg tro. Jeg kan likevel forsikre dere om at jeg fortsatt har nesegrus beundring for Stortinget – selv om jeg skulle klare å holde meg på beina i kveld, leste kronprinsen opp til latter fra salen.

Les mer:

Aftenposten »

Kong Harald fortsatt sykmeldt(Åpen for alle) Les mer ⮕

Kong Harald på bedringens vei – men må stå over stortingsmiddag– Hans majestet kongen er i god bedring, men vil være sykmeldt ut uken, opplyser Slottet. Dermed går kongen glipp av den tradisjonsrike stortingsmiddagen. Les mer ⮕

Stortingsmedlemmene fester på Slottet: Får elg og rullekakeKong Harald er sykmeldt, men dronning Sonja og kronprinsregent Haakon er vertskap for stortingsrepresentantene torsdag kveld. Les mer ⮕

Kronprinsen forteller farens vitser: – Forstår ikke helt hva han menerTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Harald (29) finnes ikkeSparebank 1 Østlandet sin reklamekampanje vekker oppsikt. Nå legger banken seg flat. Les mer ⮕

Dette fikk Harald til å se rødt: – Er faktisk skammelig oppførselHarald G. Sunde er ikke nådig i sin dom over den russiske generalkonsulen. Les mer ⮕