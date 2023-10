Kronprinsen forteller farens vitser: – Forstår ikke helt hva han mener

Torsdag kveld møter stortingsrepresentantene på Slottet i anledning den tradisjonsrike årlige slottsmiddagen.

– Som noen av dere muligens fikk med dere, gikk jeg ned i knestående på rød løper for majesteten, leser kronprins Haakon opp, i sin fars stemme. – Vi er heldige i dette landet, som har et levende folkestyre – hvor systemene fungerer og hvor de demokratiske rettighetene er på plass, leser kronprinsen opp.Det gjelder særlig i jakten på hvem som står bak løsepengekravet og sporene fra gjerningspersonene i huset.

I alt 700 vitneavhør og 6000 timer med video er nå noe av det som gjennomgås på nytt for å se etter nye svar i dagens lys. Tom Hagen er fortsatt drapssiktet. I tillegg er tre andre menn siktet i saken. Alle mener at de er helt uskyldige i drapet og forsvinningen til 68-åringen. (NTB)Natt til fredag vil det ikke være mulig å benytte seg av BankID. Årsaken er vedlikehold av tjenesten. headtopics.com

– Vi håper folk legger oppgaver som de vet de skal gjøre, enten før eller etter nedetiden. Er det noe som må gjennomføres i det tidsrommet, må man benytte andre innloggingsmetoder, som MinID på offentlige tjenester eller kodebrikken uten BankID, sa kommunikasjonssjef Hege Steinsland til

I det siste utkastet til uttalelse fra møtet, som TV 2 har fått tilgang til, står det at nødhjelp må sikres via «humanitære korridorer og pauser». Å kreve våpenhvile er ikke akseptabelt for enkelte land, som Østerrike og Tsjekkia . Også Tyskland har i lang tid vært i mot en humanitær pause i krigen. Spania foreslo ved starten av møtet å kreve våpenhvile og en fredskonferanse. headtopics.com

