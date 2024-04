Kronprins Haakon'un California'da sörf yapma deneyimi

Kronprins Haakon mimret mandag om surfing i California . Foran en forsamling på noen hundre nordmenn og amerikanere beskrev han sine første møter med Ocean Beach som «brutale».Haakon studerte ved Berkeley ved San Francisco i tre år fra 1996. Han snakket mandag om sitt møte med energien i havet og trakk linjer til hvordan Norge kan bidra til å hjelpe California videre i det grønne skiftet. Både vindkraft og elferger var tema på møtene.

Kronprins Haakon leder i disse dager en stor norsk delegasjon til USAs vestkyst. Flere enn 200 bedrifter er representert.– Det er stort potensial for samarbeid, sa Haakon da han åpnet arrangementet før turen. Han trakk frem en rekke tiltak som allerede virker, men fremhevet særlig ett: Krav i anbud om nullutslipp.Kronprins Haakon, digitaliseringsminister Karianne Tung og næringsminister Jan Christian Vestre hører stjernekokken Christopher Haatuft fortelle om restaurantplaner i San Francisco.Byens fergeetat, WETA, har hittil sikret seg opp mot 1,5 milliarder kroner til å starte opp med eldrevne ferger.

