Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit: - Får vondt i magen

«Å føle seg jaget er en overveldende følelse. I tiden fra det ble kjent at Haakon og jeg var kjærester, og til vi giftet oss, følte jeg meg jaget».. Mette-Marit beskriver at forholdet bar preg av kriser.. «Å oppleve at den mest sårbare delen av livet mitt ble diskutert i det offentlige rom, er noe jeg ikke blir helt ferdig med. Jeg klarer ikke å begripe at det skjedde i Norge» .

