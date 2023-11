Kronprins Haakon i ny bok: Diskuterte forholdet med Mette-Marit med Stoltenberg

– De inviterte oss hjem til seg, og Mette og jeg inviterte til middag hos oss i Ullevålsveien. Statsministeren ba om å få ta med en rådgiver. Det var Jonas Gahr Støre. Det lå ingen stor plan bak middagene, kun et ønske om at de skulle bli kjent med Mette, så de selv kunne danne seg et bilde, sier Haakon.

Stoltenberg skal deretter ha bli spurt hva han tenkte om situasjonen og svart at han stolte på Haakons vurderingsevne. – Det var ikke komplisert for dem, forsto jeg. Den støtten satte vi veldig pris på, den var viktig for oss. Det skal sies: Få politikere hadde til da kritisert meg. Forholdet var ikke blitt en politisk sak. Men det kunne fort snu, jeg tok ingenting for gitt, sier kronprinsen.

