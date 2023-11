Kronprins Haakon bok: -Det vises ikke på bilder av henne at hun er syk

50-åringen legger ikke skjul på at usikkerheten rundt om de får gjennomført planlagte aktiviteter henger over dem. «Noen ganger klarer hun ikke å presse seg så mye. Hun må ta hensyn til det og holde aktiviteten på et nivå hun kan få til. Da går det heldigvis ofte bra. Hun har mange gode dager. Men usikkerheten er alltid der. Må vi avlyse? Vi vet ikke. Det er en del av livet, det også, sykdom, og å håndtere det vanskelige, sammen. Først og fremst er det hun som må forholde seg til det, selvfølgelig, men også vi andre.».

– Jeg har i en del år tidvis hatt helseutfordringer, og nå vet vi mer om hva disse bunner i. Tilstanden gjør at arbeidskapasiteten vil variere. – Kronprinsen og jeg velger å informere om dette nå, blant annet fordi det fremover vil være behov for å planlegge perioder uten offisielt program. I forbindelse med behandling, og når sykdommen er mer aktiv, vil dette være nødvendig, sa kronprinsessen den gangen.Men at det er bred enighet om at den skyldes miljø- og livsstilsfaktorer, som er tilfellet ved andre mer vanlige typer lungefibrose.

– Viktige årsaker til lungefibrose er røyking, miljømessige årsaker, som for eksempel støvskader. Det kan være asbest som finnes inne i gamle bygninger, da i form av støv som man puster inn og som fester seg i lungene, sa Wazim Zahid, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, på generelt grunnlag til TV 2 i 2018.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: H.K.H. Kronprins Haakon 'Haakon - Historier om en tronarving'Biografien H.K.H. Kronprins Haakon og journalist Kjetil S. Østli har unnfanga mer eller mindre sammen, kommer til å bli stående som et storverk i faget kongelige biografier. Mye forteller meg at Kronprins Haakon også har alt i seg til en konge som folket kommer til å få et nært og godt forhold til.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

VGNETT: Kronprins Haakon avslører ukjent drama rundt forlovelsen med Mette-Marit: Gråt på kontor i UDBare timer før de ikoniske bildene av en kaffedrikkende kronprins Haakon hånd i hånd med Mette-Marit på St.hanshaugen satt kronprinsen og gråt på et kontor i UD.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit: - Får vondt i magenKronprinsparet deler åpent i ny biografi.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Kronprins Haakon avslører ukjent drama: Gråt på kontor i UDBare timer før de ikoniske bildene av en kaffedrikkende kronprins Haakon hånd i hånd med Mette-Marit på St.hanshaugen satt kronprinsen og gråt på et kontor i UD.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Levende bok om kronprins HaakonReflektert, kunnskapsrik, trygg og fornuftig. Kronprinsen gjør et nesten urimelig godt inntrykk i den nye biografien om ham.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Delte ut Nordisk råds Miljøpris – følg Nordisk råd-prisene herKronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit delte i kveld ut Nordisk råds Miljøpris til den svenske bedriften Renewcell.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕