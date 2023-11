Kronprins Haakon bok: - Avslutningen var bare veldig, veldig trist

EN DEL AV FAMILIEN: Kongefamilien fotografert i i forbindelse med kongeparets 25 år på tronen i 2016. Samme år ble det kjent at Ari Behn og prinsesse Märtha Louse skulle skilles. Foto: Lise Åserud / NTBDet er den anerkjente forfatteren og tidligere Aftenposten-journalisten Kjetil S. Østli (48) som har fulgt kronprinsen i to år, og nå er denne reisen blitt bok.

«Aris gave var at han fikk andre til å tenke mer positivt om seg selv. Kanskje var han hardere mot seg selv. Ari var lynende intelligent. Jeg opplevde at han hadde selvinnsikt, både på det han ønsket å være bedre på, og på det han var god på. Han hadde en klar forståelse av sine talenter. Men han forsto det kanskje ikke hele tiden. Jeg savner han.».

Kronprins Haakon er onkel til storesøsteren og den avdøde svogerens tre døtre; Maud Angelica (20), Leah Isadora (18) og Emma Tallulah (15).Bryllupet skal finne sted i Geiranger i august 2024. I boken kommentere kronprinsen den mye omdiskuterte, kommende svogeren, og forteller at de to har en god relasjon.

«Jeg vil også få fram at jeg er glad i søsteren min og at jeg setter pris på Durek. Det har vært veldig spennende å bli kjent med han. Vi er jo forskjellig på mange måter, og det gjør det også interessant å være sammen med han. Det er gøy å bli utfordret og å diskutere og prate med noen som tenker annerledes enn meg selv. Og så er han morsom. Durek har masse humor.».

