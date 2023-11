Kronprins Haakon avslører ukjent drama rundt forlovelsen med Mette-Marit: Gråt på kontor i UD

Han forteller historien fra da han traff Mette (som han kaller henne) flere ganger «uten at det sa klikk», til «hun var som et lys» da han traff henne igjen på Quartfestivalen sommeren 1999 til forlovelsen ble offentliggjort 1. desember 2000 og bryllupet i august 2001.

Og han forteller det hittil ukjente dramaet som utspilte seg i kulissene før paret 16. oktober 2000 gikk ut i parken for å drikke kaffe - med pressen på slep.NY BIOGRAFI: «Haakon - historier om en tronarving» skrevet av Kjetil Østli og kronprins Haakon selv lanseres torsdag.Biografien «Haakon - historier om en tronarving» ble lansert torsdag morgen, og kronprins Haakon står selv oppført som forfatter sammen med Kjetil Østli.

De to har de siste to årene tilbragt mye tid sammen for å lage en biografi som skulle komme ut det året kronprinsen fylte 50 år. Her snakker kronprins Haakon om oppveksten, studietiden, forelskelsen i Mette-Marit, livet som far - og om det å bli eldre.

VGs anmelder mener det er blitt en levende bok - som kanskje mest av alt beskriver en veldig fornuftig kommende konge.Publisert:

