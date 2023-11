Kronprins Haakon avslører ukjent drama: Gråt på kontor i UD

Og han forteller det hittil ukjente dramaet som utspilte seg i kulissene før paret 16. oktober 2000 gikk ut i parken for å drikke kaffe - med pressen på slep.Foto: Helge Mikalsen / VG «Jeg var så sliten og lei meg at jeg måtte ta en halvtimes timeout for meg selv inne på et tomt kontor på UD. Der inne begynte jeg rett og slett å gråte. Ok, alt er kaos, tenkte jeg, men nå må du ta deg sammen.«Jeg ringte Mette. Hun var hjemme i leiligheten i Ullevålsveien. «Det er best at du ikke går ut nå», sa jeg.»

I et forsøk på å stoppe spekulasjonene og ryktene hadde Hoffsjefen innkalt redaktører til møte på Slottet. Der skulle de saklig «forklare gangen i hvordan en kongelig forlovelse ville vært, om den skulle komme.»

Det er her kronprisen forteller timeouten med tårer på et kontor i Utenriksdepartementet - før han tar grep og kjører hjem til Mette-Marit i leiligheten.«Enten rømmer vi, eller så konfronterer vi det, og lever som vi ville ha gjort om de ikke var der, nemlig gå ut i byen, ta en kaffe, prate om dagen og ta det som det kommer. Det var det vi gjorde. Journalistene fikk bare bli med.»«jeg en duffelcoat jeg er glad i.

