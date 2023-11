Kronikk: «En dag er krigen mellom Israel og Hamas over»

Krigen har minnet oss om at det ikke finnes noe alternativ til en fredsprosess og tostatsløsning. Det internasjonale samfunnet kan ikke fortsette å se vekk. Vi kan ikke la det gå nye 30 år med okkupasjon, krig og uløst konflikt.

Flyalarmen går fortsatt på grunn av stadige rakettangrep fra Gaza. Men samtidig som israelere er bekymret for sine kjære, er palestinere også det. Mennesker i Gaza lever med lyden av og ødeleggelsene fra israelske bomberegn dag ut og dag inn. Mer enn 8600 palestinere er drept. Nesten halvparten er barn. Dødstallene stiger for hver dag som går.

Samtidig har vi vært like tydelige på at folkeretten setter klare rammer for hva som er lov i krig. Alle parter skal etterleve humanitærretten. Reglene i krig krever at partene må ta aktive grep for å skille mellom stridende og sivile så langt det er mulig. I tillegg må det være forholdsmessighet mellom de militære fordelene som oppnås, og skadene som forårsakes på sivile og sivil infrastruktur.

Det er heller ikke tillatt å skyte raketter vilkårlig inn over israelsk territorium eller bruke sivile som menneskelige skjold. Det rapporteres at Hamas bruker skoler, sykehus og annen sivil infrastruktur som utgangspunkt for militære angrep mot Israel. Dette er uakseptabelt og øker risikoen ytterligere for en allerede utsatt sivilbefolkning.1.

I Gaza er det et stort og akutt behov for drivstoff, medisiner, vann og mat. Norge har økt humanitær støtte til FN og humanitære organisasjoner med 200 millioner kroner. Vi har også oppfordret andre land til å øke den humanitære støtten til folk i Gaza og til å videreføre støtten til Den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Krigen mellom Hamas og Israel: Frykter etterspillet om Israel lykkesHva skjer som når bomberegnet på Gazastripen stanser, får eksperten til å gruble.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Krigen mellom Hamas og Israel - Som smertestillende til en kreftpasientAnwar (33) ser ikke noe lys i tunnelen for Israel-Palestina-konflikten.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Krigen mellom Hamas og Israel: Palestinsk lege hadde en uvanlig bursdagsgave til sønnen:Den palestinske legen, Fadel Naim, forteller TV 2 om livet på sykehuset, og hvordan møtet med en ung gutt gjorde et uutslettelig inntrykk på ham.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

DAGBLADET: Israel-Hamas-krigen: - Mange er ekstremt fortvilte- Mange norske borgere er ekstremt fortvilte og redde fordi de ikke får kontakt med sine familiemedlemmer. Det er tøffe samtaler, men vi gjør alt vi kan, sier UDs kriseleder Guro Markussen Løvaas.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕