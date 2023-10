Kritisk til tidlig julekos i butikkene: – De vil ha oss til å bruke mest mulig penger nå

JULEFAMILIE DE LUXE: Jenny Jenssen sliter med å gå forbi nissene i butikkene. De snakker til henne. Derfor har hun mange hundre av dem. Her er hun hjemme med nissene og ektemannen Tor og datteren på 17 år i TV-programmet «Sofa».Kritisk til tidlig julekos i butikkene: − De vil ha oss til å bruke mest mulig penger nåJulen kan ikke komme tidlig nok for julenostalgiker Jenny Jenssen (59). Og hun har en viss støtte i vitenskapen.

Rune Kaino Nikolaisen, som driver sparenettstedet «Gjerrigknarken», blir imidlertid kvalm av julegodteri allerede i oktober. Men mer om ham lenger nede i saken.– Hadde det bare vært meg i huset, ville jeg pyntet allerede i september, samtidig med at den første julemarsipanen er i butikkene, sier Jenny fra sitt høsteksil i Spania.

Denne uken er hun hjemme igjen, og allerede rett etter Halloween skal de mange hundre nissene hennes ut og puste igjen.Ifølge forskningen er det ikke overilt julegalskap som herjer Jenny Jenssen, men en slags intravenøs lykkepille med direkte returbillett til barndommens varme og nostalgiske jul.hevder at i en verden full av stress, bekymring og angst, så har folk behov for å vekke til live det som gjør oss glade og lykkelige. headtopics.com

– Juledekorerte hjem er et anker – eller en sti tilbake til barndommens magiske og positive følelser rundt julen. Det å finne frem julepynten forsterker spenningen rundt de følelsene, mener han.– Når jeg pynter får jeg flashback til min barndoms jul. Jeg vokste opp i et ekte julehjem.

Under dansende nordlys dro Jenny, far og de to søsknene hennes ut i skogen mellom Bjerkvik og Narvik og felte hele tre juletrær, fordi de tre barna ikke kunne bli enige om hvilket som var finest.Ikke nok med at julen starter tidlig hos Jenssens, den varer også helt til påske. Hjemme i eneboligen på Nesbru i Asker slukkes julelysene rundt mønene på huset først på palmesøndag. Med en egen seremoni. headtopics.com

