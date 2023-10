Kritikkstorm etter Harlem Alexander og Helene Spilling røk ut av Skal vi danse

Lørdagens «Skal vi danse»-sending skulle vise seg å bli litt annerledes enn først forventet. Først ble en gruppedans avbrutt da demonstranter fra Stopp Oljeletinga stormet parketten, og deretter var det duket for en sjokkexit da storfavorittene Alexandra Joner (33) og Harlem Alexander (36) havnet i duell.. Da seerstemmene var talt opp ble det til slutt klart at det var sistnevnte som var ute av konkurransen og dermed endte på fjerdeplass..

Gjennom hele sesongen har hun på vegne av Dagbladet trillet terning på kjendisenes danser, og også hennes «poeng» har gjennomgående vært høyere til duellantene Alexander og Joner, enn Brandstorp og Maurstad.. Sjokkexiten er derimot ikke like sjokkerende for Aasebø som for seerne.. - Hver sesong er det enten en sjokkduell eller en sjokkexit å se, det hører liksom med til «Skal vi danse».

