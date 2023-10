Kristoffersen på skuddhold etter første omgang

Foto: Gabriele Facciotti / AP / NTBSøndag sto sesongåpningen for alpinherrene for tur.var derfor den eneste norske startende innenfor topp 10. Han åpnet ballet med sitt startnummer 1, og kjørte inn på tiden 52,44.

Mannen fra Rælingen fikk nok litt håp om at den tiden var god, da sveitsiske Loïc Meillard var uheldig og fikk bindingen løst ut. Derimot skulle både Marco Schwarz, Marco Odermatt og Alexis Pinturault levere grønnere tider enn Kristoffersen, som tok de tre første plassene etter første omgang.Kristoffersen ligger foreløpig på fjerdeplass, 59 hundredeler bak.kunne levere gode tider i Sölden. Slik ble det ikke. Han skled og kjørte ut i sektor to.

– Det er kjedelig. Det er fort gjort. Hadde gledet oss til å se hva han kunne få til, sier tidligere landslagskamerat Leif Kristian Nestvold-Haugen til TV 2.leverte en supertid i løypen. Fra startnummer 20 kjørte han seg opp til en foreløpig sjetteplass. headtopics.com

– Det var meget sterkt. Han hadde ikke forholdene på sin side heller, med mye vind, sier Nestvold-Haugen.Fredag lå Lucas Braathen opp. I pressemeldingen fortalte han at Skiforbundet reagerte på denne videoen:

