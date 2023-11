Kristin skamma seg over fjellturar «midt i arbeidstida»

Etter kvart fann Maurstad ut at treninga gjorde ho betre. Muskulaturen blei bygd opp og ho fekk lufte hovudet.For korleis kunne ho trene når ho var sjukmeld og ikkje kunne vere på jobb?– Eg måtte berre legge dette vekk og tenke at det viktigaste var å komme seg både opp og ut.– Det blei skrive ein del om meg på sosiale medium i ordførarrolla, så eg var kanskje litt ekstra sensitiv.

– Det tener verken meg sjølv eller samfunnet at eg gøymer meg vekk og let vere å gjere det som er den beste medisinen for meg. – Spesielt gjeld dette i ein tidleg fase før ein har nok kunnskap om eigen sjukdom. Folk kan kjenne på eit stigma, fordi det er ulike haldningar i samfunnet og blant helsepersonell.

Kommuneoverlege Øystein Furnes i Sunnfjord tykkjer ordet «treningsskam» er godt dekkande for det ein del pasientar opplever.– Kroppen vår er skapt for rørsle, og det har dokumentert helsebringande effekt både for fysiske og psykiske lidingar. Dette opplever ein del pasientar er vanskeleg, då dei er uroa over kva andre vil tenke og tru, seier han.

Det er ingen fpr eksempel skade eller infeksjon til grunn for smertene, men de kommer av en forstyrrelse i sentralnervesystemets evne til å regulere smertesignaler. Det er ingen fasitsvar for hvilken behandling som fungerer, og den må ofte skreddersys til hver enkelt pasient. Behandlingen kan involvere medisiner, fysioterapi, fysisk aktivitet, søvnbehandling, reduksjon av belastning og stress, samt avspenning.

