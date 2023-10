Krisestemning: - Flaut

Manchester United - Manchester City 0-3Erling Braut Haaland og co. hadde små problemer med å gi naborivalene juling i Premier League denne lørdagen.. Og der det er jubel i den lyseblå delen av Manchester, er det nok en gang krisestemning i den røde.. For Manchester United har fem tap på de ti første kampene i Premier League, en rekke du må helt tilbake til 1986/87-sesongen for å finne (seks tap) maken til, ifølge engelske BBC..

- Til tider var det flaut, sier Savage, som mener de øvrige topplagene har en tydelig spillestil.. - Etter så lang tid så vet jeg fortsatt ikke hvordan Manchester United kommer til å spille. Det er skikkelig bekymringsfullt, sier Savage.. BBC-journalist Simon Stone peker på at manager Erik ten Hag på fredag insisterte på at Manchester United har vist framgang under ham..

LIVE: Manchester United - Manchester City Skuffet ekspert:Erling Braut Haaland (23) starter for Manchester City mot Manchester United søndag ettermiddag. Fotballekspert Jamie Carragher (45) mener Erik ten Hag (53) ikke har klart å få noe særlig mer ut av de røde djevlene enn det Ole Gunnar Solskjær (50) gjorde. Les mer ⮕

Manchester United ydmyket i byderbyet – går til angrep på ten HagErling Braut Haaland og Manchester City knuste Manchester United i søndagens byderby. Les mer ⮕

Haaland med drømmetreff Old TraffordDRØMMENES TEATER: Haaland fører Manchester City opp i ledelsen mot Manchester United på Old Trafford Les mer ⮕

Kampens gigantDERBY: Erling Braut Haaland og Manchester City senket Manchester United på Old Trafford Les mer ⮕

Ekspertene har talt: Dette er favorittene til Gullballen:TV 2s eksperter har trillet terning, det kan du også gjøre. Les mer ⮕

Haaland sendte City i ledelsen - VAR-situasjon skaper reaksjonerErling Braut Haaland sendte Manchester City i ledelsen i Manchester-derbyet, men straffesituasjonen skaper reaksjoner. Les mer ⮕