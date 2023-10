Kriserammet Arctic-eiendom blir solgt

Over flere uker har meglerhuset Arctic Securities jobbet utrettelig med en løsning for det kriserammede eiendomsprosjektet Telegrafen, der høy belåning kombinert med økte renter har laget hakkemat av aksjonærverdiene.

Tidligere denne uken ble det klart at aksjonærene ville få valget mellom en kapitalinnhenting og et salg av eiendommen, ettersom Arctic både hadde sikret kapital fra aksjonærene og mottatt et bud.Kjernen til krisen er et obligasjonslån på 1,6 milliarder kroner, som forfaller om to måneder. Lånet har ikke latt seg refinansiere etter den brutale renteoppgangen, noe som har skapt et stort egenkapitalbehov.

I desember 2020 ble bygget solgt videre til et syndikat satt opp av meglerhuset Arctic Securities. I transaksjonen ble eiendommen priset til 2,25 milliarder.Kapitalinnhentingen, som altså nå ikke blir noe av, ble det klart tirsdag denne uken at Arctic hadde fått dekket, etter at summen ble redusert fra 580 til 520 millioner. Reduksjonen skyldes blant annet at honorarene ble jekket ned med 29 millioner kroner. headtopics.com

Tidligere samme dag hadde det allerede kommet en nyhet om et bud på toppselskapet Telegrafen Invest, et bud som nå er akseptert. Budet priset egenkapitalen til 100 millioner kroner, som er 86 prosent lavere enn den innskutte egenkapitalen på 726 millioner kroner.DN skrev tidligere i uken at eiendommen isolert sett prises til litt over 1,6 milliarder kroner, tilsvarende et verdifall på nær 28 prosent fra summen som syndikatet kjøpte den for.

Arctic-deleier Trond Mohn og hans stiftelse er største eier av Telegrafen, med 25 prosent av aksjene. Resten av aksjonærene – det er drøyt 150 av dem – eier under fem prosent hver. headtopics.com

