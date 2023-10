Kriserammede XXL faller etter tallslipp

Med god hjelp fra tungvekterne Equinor og Aker BP stiger hovedindeksen på Oslo Børs 1,5 prosent på ukens siste handelsdag.

Oljeprisen har steget gradvis gjennom natten og handles fredag morgen til over 88 dollar fatet, opp over 1,1 prosent fra dagen før. Ellers i Asia stiger de største indeksene bredt. Hongkong-indeksen Hang Seng leder an med en oppgang på over 2,3 prosent. Japanske Nikkei 225 og kinesiske Shanghai Composite stiger begge over én prosent.Norges to største oljeselskaper, Equinor og Aker BP, leverte sterke resultater for tredje kvartal. Det ble godt tatt imot av investorene som sendte de to aksjene opp fra start fredag., eller 29 milliarder kroner for tredje kvartal.

Tross et solid resultat er det langt unne de voldsomme rekordresultatene selskapet bokførte for et år siden. I samme periode i fjor fikk Equinor et driftsresultat på 24,3 milliarder dollar. Selskapet meldte videre om at årets estimerte totalproduksjon er justert ned. Det nye estimatet er 1,5 prosent over fjorårets nivå.Fredag morgen kriserammede XXL med resultater for tredje kvartal. Tallene viste nok et kvartal med milliontap for sportskjeden som endte med et tap på 189 millioner norske kroner. Omsetningen endte på i underkant av to milliarder kroner, noe under analytikernes estimater på 2,1 milliard. headtopics.com

– Vi er ikke fornøyde med resultatet for tredje kvartal, uttalte XXL-sjef Freddy Sobin i kvartalsrapporten.Så langt i 2023 har XXL tapt 783 millioner kroner. Resultatene for tredje kvartal ble ikke godt tatt imot av investorene som sendte aksjen, som allerede har falt over 80 prosent hittil i år, rett ned.

