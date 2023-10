Styret i Norges Skiforbund innkalles til hastemøte etter Braathen-sjokket. Det skriver VG.. Det er Stine Korsen i Skistyret som har bedt kollegene sine om et ekstraordinært styremøte i skiforbundet, skriver VG. Hun ønsker ikke å kommentere eller bekrefte opplysningene.. President i Norges Skiforbund, Tove Moe Dyrhaug, bekrefter at de har kalt inn til et møte til NRK..

Det skjer etter en langvarig konflikt med skiforbundet.. - Jeg legger opp. Jeg er ferdig, uttalte 23-åringen blant annet.. Nyheten kom som et sjokk på hele alpintmiljøet.. - Dette er en trist nyhet og kom overraskende for oss alle, og jeg beklager sterkt at Lucas har kommet til denne konklusjonen. Samtidig kan vi ikke gjøre annet enn å respektere beslutningen han har tatt, sa president i Norges Skiforbund, Tove Moe Dyrhug, i en pressemelding..

