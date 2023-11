Krise i skiforbundet: Har mistet nesten 69.000 medlemmer på 10 år – mens kostnadene bare øker

I 2018 satte skiforbundet ned et utvalg under ledelse av Alf Hildrum. Han har tidligere vært konsernsjef i TV 2.Mandatet var å undersøke forbundets organisering, og i arbeidet ble 70 personer intervjuet.

Særinteressene utvalget viser til er grenene i skiforbundet; langrenn, alpint, hopp, kombinert, freestyle, og telemark.Handlingslammet skiforbundDet eneste skiforbundet har mer enn nok av er styremedlemmer.Her kan du lese mer fra Hans Geelmuyden

Hildrum peker på at det er uheldig at grenene skal sitte i hovedstyret, og slik være med å legge rammene for egen virksomhet.Skistyret består fortsatt av 14 medlemmer, og Lucas Braathen-saken viser at skiforbundet fortsatt er like handlingslammet.

Hildrum-utvalget antyder at den dårlige økonomien kan henge sammen med uklare ansvarsforhold i skiforbundet, og at generalsekretæren ikke «har en myndighet som tilsvarer rollens ansvar.» Les også Klar tale etter sjokkbeskjeden: – De er monsteret Lovutvalg i strupen på skistyret Northug er ikke den eneste som er sjokkert. Det er også advokat Andreas Ekker som har ledet lovutvalget i Skiforbundet i 14 år.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORTEN_COM: Edgar Davids har lagt inn jobbsøknad hos gamleklubb i kriseAjax jobber intenst for å stanse svalestupet fra toppen i Eredivisie, som overraskelseslag i Champons League og en av Europas største talentfabrikker. Med kaos på alle nivåer og sist (!) på serietabellen etter 8 kamper, har flere kandidater styrt unna trenerjobben.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Aftenbladets sportsleder: «Viking har ikke bare blitt passive, de har frosset til is»KOMMENTAR: I fritt fall på tabellen og med fire kamper igjen er det på tide at Viking-spillerne våkner. Nå handler det om å slippe seg løs – uten å tenke konsekvenser.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Gary Neville har endelig skjønt hvem som har hatt skylda hos Manchester UnitedClass of '92. Akademi-gjengen hos Manchester United med Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Neville brothers og Nicky Butt har gjort det tøft for United-spillerne som har kommet etter. Sammenligningen med Class of '92 blir hentet frem hver sesong det butter.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

VGNETT: Fant flere døde fugler: – Fem stykker smalt inn i vinduet mitt samtidigNoen tror sykdom har skylden, andre tror de har flydd mens de var beruset av bær.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Flere flyktninger fra Ukraina må gjøre som Mykola, krever regjeringenBare 12 prosent av ukrainere som har kommet til Norge, har kommet seg ut i jobb.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: VG: 450 000 så premieren av NRK-satsingSiste nytt fra Dagbladet: «Makta» hadde premiere på NRK søndag. Den første episoden har blitt sett av 450 000. Episode to er sett av 300 000 seere så langt. Det opplyser NRK t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕