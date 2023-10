Kris Jenner om utroskapen

Det er under ukas episode av «The Kardashians» at mamma Kris Jenner (67) åpner opp om da hun var utro mot Robert Kardashian.. Kris var bare 22 år gammel da hun giftet seg med advokaten Robert Kardashian, i 1978. Sammen fikk de barna Kourtney (44), Kim (43), Khloé (39) og Rob (36).. - Jeg var veldig forelsket i Robert - og det er jeg fortsatt, skrev Kris Jenner i boka «Kris Jenner … and All Things Kardashian» fra 2011..

Jeg lever livet mitt ved å tro at Gud har en plan, og uten at alt det skjedde, ville jeg aldri hatt Kendall og Kylie.. - Snakker ikke sammenI 1991, samme år som skilsmissen ble et faktum mellom Kris og Robert, møtte Kris Caitlyn Jenner, den gang Bruce. De to giftet seg etter å ha datet i fem måneder.. I 2015 gikk de fra hverandre, og kort tid etter sto Caitlyn fram som transkvinne i et intervju med Diane Sawyer.

