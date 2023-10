Kripos: Kriminelle nettverk i Sverige aktive i 11 av 12 norske politidistrikter

– Vi ser tilstedeværelse av svenske kriminelle nettverk i nesten alle politidistrikter, sa Kvigne i torsdagens sending avKripos har tidligere opplyst at svenske nettverk har vært til stede i seks politidistrikter. Kvigne understreker at Kripos har identifisert det svenske Foxtrot-nettverket i disse seks distriktene.– Jeg tenker det er bra at vi har kartlagt at de er her, for da kan vi legge ned en innsats, sier Kvigne.

– Vi ser tilstedeværelse av svenske kriminelle nettverk i nesten alle politidistrikter, sa Kvigne i torsdagens sending avKripos har tidligere opplyst at svenske nettverk har vært til stede i seks politidistrikter. Kvigne understreker at Kripos har identifisert det svenske Foxtrot-nettverket i disse seks distriktene.– Jeg tenker det er bra at vi har kartlagt at de er her, for da kan vi legge ned en innsats, sier Kvigne.

Les mer:

btno »

Kripos-sjefen om kriminelle nettverk i Norge: – Vi klarer ikke å holde følgeNorge klarer bare å gå etter 40 av de 100 kriminelle nettverkene i Norge, advarer Kripos. De etterlyser flere ressurser. Les mer ⮕

Kripos: Svenske kriminelle nettverk aktive i nesten hele landetKriminelle nettverk i Sverige har aktivitet i elleve av tolv norske politidistrikter, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne. Les mer ⮕

Kripos: - Svenske kriminelle nettverk i nesten hele landetSiste nytt fra Dagbladet: Kriminelle nettverk i Sverige har aktivitet i elleve av tolv norske politidistrikter, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne. - Vi ser tilstedeværelse av sv... Les mer ⮕

– De kriminelle nettverkene vokser, og vi klarer ikke å holde følgeDet er rundt 100 kriminelle nettverk i Norge. Men politiet har bare kapasitet til å gå etter 40 av dem, ifølge Kripos. Les mer ⮕

Rachel Bilson åpen om spontanaborterHollywood-stjernen Rachel Wilson (42) forteller i podkasten «Broad Ideas» at hun har hatt flere spontanaborter. Les mer ⮕

Uten Arsene Wenger ligger veien åpen for en retur for Nicklas BendtnerSelv i Premier League får de med seg hva som skjer i Norge, ihvertfall når det gjelder så synlige personer som Arsenal sin Lord, Nicklas Bendtner. Frem til overgangen til Rosenborg i sommer var det ingen som stilte spørsmålstegn ved om det var riktig av Arsene Wenger å miste troen og la Bendtner gå. Les mer ⮕