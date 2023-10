– Krigsmotstandere i Russland er våre fiender

Det sier den tidligere generalen Andrej Gurulev om krigsmotstandere i Russland til statseid russisk TV, ifølge svenske– Vladimir Putin kontrollerer narrativet rundt krigen i Ukraina

Gurulev er nå medlem av forsvarsutvalget i Dumaen, underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen. I tillegg er han medlem av Forent Russland, president Vladimir Putins støtteparti.– Autoritære regimer har kontroll over narrativet under en krig. Samtidig vet de, og i Russlands tilfelle Vladimir Putin, at det kan ulme under overflaten,. Han uttalte seg da om rollen til den russiske ekspresidenten Dmitrij Medvedev.

Taraku er statsviter, forfatter og samfunnsdebattant, og jobber i Tankesmien Agenda. Han er aktuell med boken «Krigens kontinent – Europa etter den kalde krigen».Når det ulmer under overflaten er det behov for noen «ventiler», forklarte Taraku, slik at det ikke blir helt lukket for meninger utenom den offisielle linjen fra Kreml. headtopics.com

– Medvedev er en del av propagandaen overfor Vesten, selvfølgelig. Det er grunnen til at han snakker og kommuniserer som han gjør. Han håper Vesten blir skremt til å støtte Ukraina i mindre grad enn i dag, sa Russland-ekspert og FFI-forsker Tor Bukkvoll til Dagsavisen.

Lover fattig-kamp i budsjettet: - Folk skal slippe å gå sultne til sengsSV varsler kamp for høyere ytelser og mot økende forskjeller i budsjettforhandlingene med regjeringen. Det første som må på plass er minst 10 millioner mer til matsentralen, sier Kirsti Bergstø. Les mer ⮕

– For å skille deg ut nå, må du knivstikke folk– For å skille deg ut nå, må du knivstikke folk Les mer ⮕

Tusenvis brøt seg inn på nødhjelpslagre: – Folk er desperateDet israelske militæret (IDF) ber sivile på Gazastripen dra sørover, hvor den humanitære innsatsen «kommer til å bli utvidet» søndag. FN melder om innbrudd i nødhjelpslagre. Les mer ⮕

Solbakken om krass Ødegaard-kritikk: – Folk mister detLONDON (VG) Martin Ødegaard (24) hadde en sterk start på sesongen og Arsenal-kapteinen har blitt rost i skyene i lang tid. Men den siste uken har tonen endret seg. Les mer ⮕

– Jeg prøver å leke skole med henne, men hun tuller så myeFolk i vest: Møt Anna (2) og Oline (7) Haarstad Vabø. Les mer ⮕

Krigen i Ukraina: - En av de verste ukeneRussland har lidd store tap i det som ligger an til å være Vladimir Putins verste uke så langt i krigen.- De har gått på smertelige tap, sier norsk ekspert. Les mer ⮕