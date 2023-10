Krigen skaper influencer-debatt: – Ingen har plikt til å uttale seg

Flere influencere har gått ut på sosiale medier og kritisert kolleger for ikke å uttale seg om Israel/Palestina-konflikten.

– Jeg mener ingen har en plikt til å uttale seg. Det er superbra at noen ønsker å gjøre det, men ingen skal føle seg tvunget, sier hun til VG. «Mine influencer-kolleger, dere MÅ komme på banen, alle som har en plattform har en plikt overfor menneskeheten», skrev Sophie Elise i en Instagram-story tidligere i oktober.

– Når vi blir skuffet over folk som holder kjeft, mener vi at vi blir skuffet over de som lever ut livet sitt, legger ut

– Selvfølgelig har man lest om det som foregår, men det må være lov å si at det er vanskelig å finne ut hva som er riktig å dele. Det er utrolig mye informasjon, og forferdelig det som skjer.Foto: Terje Bendiksby / NTBLøtvedt presiserer at det likevel er bra å oppfordre følgere til å bidra. I sin TikTok-bio har hun selv delt en lenke til Røde Kors sin innsamling til sivile i Israel og Gaza.

Etter at Løtvedt publiserte sitt svar på TikTok, har kritikken haglet. Selv mener hun det hele er tatt ut av kontekst. – Men de har kanskje et ansvar. Det har så stor verdi når de gjør det, de har en målgruppe ikke alle når ut til. De er heldige som har den plattformen, så vi håper jo at de vil bruke den, sier Hiwa til VG. headtopics.com

