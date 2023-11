Krigen mellom Israel og Hamas Rafah: - 150 skal ha fått forlate

De egyptiske ambulansene fikk ikke lov til å kjøre inn på Gazastripen. I stedet ble pasientene ført inn i transittområdet der de ble registrert før de ble overlevert til egyptiske helsearbeidere.. Samtidig samlet utenlandske borgere, blant annet hjelpearbeidere og palestinere med dobbelt statsborgerskap, seg i transittområdet i påvente av å slippe inn i Egypt..

