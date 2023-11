Krigen mellom Israel og Hamas: Nytt angrep mot flyktningleir

. I tillegg skal flere hundre ha blitt såret.. EUs utenrikssjef Josep Borrell uttalte at han er rystet over hvor mange liv som gikk tapt etter tirsdagens angrep.. Beboer Rahheb Aqal sa til nyhetsbyrået AFP, tirsdagens angrep, ay kjenyes ut som en jordskjelv traff området. . Oppdateres..

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

