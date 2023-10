Krigen mellom Israel og Hamas: - Kommer gradvis tilbake

Det skjer etter at Israelske militære styrker (IDF) fredag varslet at de hadde tatt seg inn på Gaza, og etter at både internett- og telefondekningen forsvant mer eller mindre over hele Gaza påfølgende lørdag.. Lørdag varslet Israels statsminister Benjamin Netanyahu at krigen nå går inn i «en ny fase». Statsministeren la også til at dette vil bli en vanskelig og langvarig krig..

Samtidig melder både Verdens helseorganisasjon (WHO) og Palestinas Røde Halvmåne at de ikke får kontakt med sine medarbeidere på Gazastripen som følge av at telekommunikasjonen er nede, og palestinere på Gaza melder at kveldens luftangrep er de mest intense så langt i krigen.. Søndag morgen melder imidlertid flere palestinske medier at internett- og telefondekningen gradvis vender tilbake..

