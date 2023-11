Krigen mellom Israel og Hamas: Kan gå tom:

Jeg er alvorlig bekymret, sier den erfarne legen.. For første gang siden krigen startet, har sårede palestinere onsdag blitt evakuert fra Gaza til Egypt. Opptil 90 hardt skadde og alvorlig syke personer er ventet å slippe ut av det beleirede området.. Her finner du alle Dagbladets artikler om den pågående krigen mellom Israel og Hamas..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Israel/Gaza-krigenPalestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ba i sin tale om at FNs sikkerhetsråd må redde palestinerne. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP / NTB

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Israel/Gaza-krigenEn palestinsk mann bærer en kanne med vann gjennom ruinene av sammenraste bygninger i flyktningleiren Nuseirat på Gazastripen.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Israel/Gaza-krigenEn palestinsk mann bærer en kanne med vann gjennom ruinene av sammenraste bygninger i flyktningleiren Nuseirat på Gazastripen.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

VGNETT: Israel/Gaza-krigenEn palestinsk kvinne kysser det svøpte liket av et drept barn utenfor al-Aqsa-sykehuset i Deir el-Balah.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Israel/Gaza-krigenEn palestinsk kvinne kysser det svøpte liket av et drept barn utenfor al-Aqsa-sykehuset i Deir el-Balah.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Israel/Gaza-krigenPalestinere leter etter drepte i ruinene dagen etter angrepet mot Jabalia flyktningleir.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕