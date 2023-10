Krigen mellom Israel og Hamas: Intense luftangrep mot Gazastripen

Al Jazeera melder fredag kveld at mange deler av Gazastripen har mistet muligheten til å kommunisere med omverdenen, og at kanalen bare har sporadisk kontakt med sine korrespondenter.. Samtidig melder NetBlocks om en kollaps i nettverkstilkoblingen på Gazastripen.. Nyhetsbyrået AFPs direktebilder viser intense israelske luftangrep mot nordlige deler av Gazastripen. Ifølge Al Jazeera er de pågående luftangrepene uten sidestykke.

Samtidig meldes det om palestinske rakettangrep mot Israel.. FN-sjefen advarerFNs generalsekretær António Guterres kommer fredag kveld med en ny appell for å sikre akutt nødhjelp til den krigsrammede befolkningen på Gazastripen.. Han ber om at overvåkingen av leveransene justeres, slik at flere lastebiler kan komme inn uten forsinkelser..

