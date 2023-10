Krigen mellom Israel og Hamas Full strid om dette bildet

27.10.2023 08:56:00 / Kilde: dagbladet

Mens sykehusene er i ferd med å gå tomme for drivstoff, mener Israel at Hamas holder store mengder skjult for befolkningen og viser til et ikke-verifiserbart bilde. Norsk ekspert mener Israel har en plikt til å gi bistand.