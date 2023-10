Krigen mellom Israel og Hamas Familien bekrefter: Shani Louk (22) er død

Shani Louk (22), den tyske kvinnen som ble kidnappet i Hamas' angrep mot Israel 7. oktober, er død. Det skriver den tyske avisa Spiegel, som siterer hennes familie.. Mora, Ricarda Louk, sier ifølge Spiegel at dattera etter alt å dømme har vært død siden dagen angrepet skjedde.. - Det er forferdelige nyheter, men det er godt å vite det sikkert nå. I det minste slapp hun å lide..

Shani Louk (22) var en av de 3000 unge festdeltakerne som deltok på musikkfestivalen Supernova ved kibbutzen Re'im som ble angrepet av Hamas-krigere tidlig 7. oktober.. En video av Louk, livløs og blodig i en bil med palestinere som kjørte rundt på Gazastripen, spredte seg i sosiale medier etter angrepet.. Mora sa 10. oktober at de hadde fått et livstegn fra dattera, og opplysninger om at hun befant seg på et Hamas-sykehus i Gaza..

Mor Ricarda Louk foran en plakat av hennes datter Shani Louk i Tel Aviv 17. oktober.

