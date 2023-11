Krigen mellom Israel og Hamas - Det finnes en smart løsning på dette

86-åringen tar i intervjuet sterkt til orde for en tostatsløsning – staten Israel og en palestinsk stat. Dette er en tilnærming til konflikten som har hatt bred internasjonal støtte i flere tiår, men som ikke har materialisert seg. Tiden er nå inne, mener paven.

USA har gjennom krigen vært standhaftige i å uttale at de ikke ønsker å diktere hvordan Israel skal utføre sine militære operasjoner. Uttalelsen kom som svar på et spørsmål fra publikum under en samling i Minneapolis i sammenheng med det neste presidentvalget. En kvinne reiste seg da opp og sa:

Presidenten har de siste ukene blitt møtt med et økende press fra menneskerettighetsgrupper, verdensledere og liberale medlemmer fra eget parti. Rundt 120 mennesker skal fortsatt være savnet i ruinene, og minst 777 skal være såret, heter det videre i uttalelsen, ifølge Reuters.RUINER: Slik ser det ut i Jabalia-flyktningleiren på Gazastripen etter angrepet fra Israel den 1. november. Foto: AFP

