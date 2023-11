Krigen mellom Israel og Hamas Biden: Behov for pause på Gazastripen

Det hvite hus har tidligere sagt at det støtter en «humanitær pause» slik at humanitær hjelp kan sendes inn på Gazastripen og slik at gislene kan hentes ut.. Israel har lovet å utslette islamistbevegelsen Hamas og har gjennomført intense luftangrep mot Gazastripen etter 7. oktober.. - Utrolig komplisertRabbineren som konfronterte Biden under talen onsdag, sier hun heter Jessica Rosenberg. .

