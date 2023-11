Krigen mellom Hamas og Israel: Palestinsk lege hadde en uvanlig bursdagsgave til sønnen:

Siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut, har Fadel Naim derfor sluttet å reise hjem mellom vakter. – Dagene våre er langt fra vanlige. Å finne brød eller rent vann har blitt luksus. Så i år, ga jeg et brød og en flaske rent vann til sønnen min. Dette var bursdagsgaven hans, forteller leven Naim.– Det var følsomt. Han ble overrasket, men så skjønte han meningen med gaven. Dessverre blir det slik i krig.

– Pasienten var en ung gutt. Han sa: «Jeg har allerede mistet moren og faren min. Jeg har ingen familie, og ikke noe sted å gå. Hjelp heller den andre før meg». Jeg ble helt knust, sier legen. – Som lege blir jeg også påvirket. Vi er ikke maskiner, vi er vant til å se krig, men dette er langt fra det vi er vant til.

* Hamas krever fangeutveksling og har truet med å drepe gisler dersom Israel fortsetter angrepene mot sivile.

