Krigen mellom Hamas og Israel - Jeg kunne ikke beskytte dem

TEL AVIV (Dagbladet): - Jeg var ikke hjemme, jeg var ute og kunne ikke beskytte dem, så … det er sørgelig.. Hele familien til Avihai Brodutch (42) - kona Hagar (40) og barna Oria (4), Yuval (8) og Ofry (10) er savnet etter angrepet på kibbutzen Kfar Aza 7. oktober. Naboer så dem og ei lita nabojente bli fraktet bort av Hamas-krigere - nå er de etter alt å dømme blant de rundt 220 gislene på Gaza.. - Nabojenta kom løpende til dem.

Slik at alle som gikk inn, skulle vite hva som er det riktige å gjøre - å bringe familien min tilbake til meg, få alle familiene hjem igjen.. 42-åringen understreker:. - De burde ikke ta de gale beslutningene, de burde ta de riktige beslutningene.. Vil bytteAvihais far Samuel (75) er klar på hva han synes er det riktige å gjøre for statsminister Benjamin «Bibi» Netanyahus regjering.

Krigen mellom Israel og Hamas: Israel reagerer kraftig på NorgeNorges utenriksminister Espen Barth Eide mener Israel «brenner sympati» med de kraftige angrepene mot Gaza. Nå tar Israels ambassadør til Norge et oppgjør med uttalelsene og Norges støtte til våpenhvile. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕