Krigen mellom Hamas og Israel Hamas: Minst 195 drept

Sivile strukturer og mennesker må skjermes, men sivile dødsfall i en konflikt er ikke automatisk en krigsforbrytelse. Partene kan utføre angrep mot militære mål selv om de vet at sivile også kan bli rammet.. Et angrep som er bevisst rettet mot sivile er derimot ulovlig. Det samme er angrep der de sivile tapene er uforholdsmessig store, sammenlignet med den militære gevinsten..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Krigen mellom Hamas og Israel: Frykter etterspillet om Israel lykkesHva skjer som når bomberegnet på Gazastripen stanser, får eksperten til å gruble.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Krigen mellom Israel og Hamas: Minst 50 skal være dreptDen palestinske flyktningleiren Jabalia skal være rammet av et israelsk luftangrep. - Massedrap, sier den norske legen Mads Gilbert.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕