Krigen mellom Hamas og Israel: Frykter etterspillet om Israel lykkes

Etter dokumentet ble kjent, har Israel forsøkt å tone ned innholdet. De kaller det «hypotetisk øvelse» og en «prosjektbeskrivelse».– Å presse 2,3 millioner mennesker inn til Egypt ville være et farlig scenario for hele regionen. Å fordrive millioner palestinere ut av Gaza vil også skade omdømme til Israel i Midtøsten og resten av verden, forteller Heier.

– Det er en frykt blant palestinerne at Israel skal fordrive palestinerne vekk både fra Gaza og Vestbredden. Israel har en «mulighet» til det, under påskudd av krigen. Da er det ikke noe Palestina igjen.

SPENT: Dag Henrik Tuastad mener det er viktig å se hva palestinerne nord i Gaza gjør. Foto: Lage Ask / TV2– Det som kan skje etter Hamas er overvunnet, er at det blir et slags kaos, fordi da mangler det styring og autoritet i Gaza.

– Det er en reell fare for at det blir mange småklaner som styrer hvert sitt lille område, og til dels sloss mot hverandre i Gaza.Selv om antall drepte er langt høyere enn forrige krig mellom Hamas og Israel, er det neppe slutt på blodbadet.– Så lenge båndet mellom Hamas og de sivile er der, vil krigen vare. Siden Hamas springer ut av sivilbefolkningen, blir ikke dette en kort krig.

– Israel tar ikke hensyn til andre enn USA, og USA har gitt fullmakt til å gå inn. At angrepene er brudd på folkeretten, gjør ikke noe. Bosetninger er brudd på folkeretten, og de har de bygd siden 1967.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

DAGBLADET: Krigen mellom Hamas og Israel Opprør på grunn av hummusAraber med støtteaksjon for IDF.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

DAGBLADET: Krigen mellom Israel og Hamas: Minst 50 skal være dreptDen palestinske flyktningleiren Jabalia skal være rammet av et israelsk luftangrep. - Massedrap, sier den norske legen Mads Gilbert.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕