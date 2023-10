Krigen mellom Hamas og Israel: - Flere nekter å krige

Tusenvis av israelere er innkalt til militærtjeneste: – Likevel er det flere som ikke vil krige, ifølge israelske Elik Elhanan.

INNKALT: Det israelske forsvaret har mobilisert over 350.000 soldater til krigen mot Hamas og står nå med mer enn 37 bataljoner langs grensa til Gazastripen sør i Israel. Foto: Aage Aune Etter terrorangrepet 7. oktober har tusenvis av reservesoldater meldt seg til tjeneste for den israelske hæren.

Bilder av folk som drar fra andre land til Israel for å bli mobilisert er mange, og de florerer på sosiale medier. De danser og klemmer hverandre.Han er militærnekter og medgrunnlegger av «Combatants for Peace», en bevegelse som består av en gruppe palestinere og israelere som tidligere har hatt en aktiv rolle i konflikten i Midtøsten.Elik Elhanan er en av dem som tidligere kjempet i militæret. headtopics.com

– I 2002 nektet jeg å tjenestegjøre i hæren, og etter 2005 har jeg ikke blitt kalt inn, sier Elhanan til TV 2.Elik Elhanan bor nå i USA, men følger nyhetene fra hjemlandet tett. Han sier at i løpet av de siste 40 årene har grupper av militærnektere blitt flere.

– Akkurat nå kjenner jeg ikke til noen organisasjoner som åpent oppfordrer til militærnekt, men jeg kjenner til enkeltpersoner som gjør det, sier han og legger til: – Jeg antar at det er vanskelig å si dette høyt, og til og med litt farlig etter grusomhetene som skjedde den 7. oktober.– Jeg forventer at vi vil se flere nektere etter hvert som blodbadet i Gaza øker, og at Israels mangel på planlegging og meningsløsheten av bakkeangrepet blir mer tydelig, sier han.Ifølge ham er den beste støtten familier kan gi til barna sine å fortelle dem om å ikke delta i krigen. headtopics.com

