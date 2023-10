Krigen mellom Hamas og Israel

Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier søndag Norge fremdeles anser en tostatsløsning som det beste svaret for langvarig fred i konflikten mellom Israel og Palestina.

– Jeg tror i det at det ligger et lite skimmer av håp om at folk igjen vil sette det store spørsmålet på dagsorden, sier Barth Eide til TV 2. – Og vi har historiske eksempler på at når det ser som verst ut, det er da folk bretter opp ermene og sier «dette kan ikke fortsette. Nå må vi gjøre noe nytt».– Alternativet til at våpnene stilner, er jo at de fortsetter. Det som skjer nå, dessverre, sier Barth Eide, som beskriver situasjonen på Gaza som katastrofal.

UNFIL har iverksatt etterforskning av begge hendelsene, og konkluderer ikke med hvem som skjøt artilleriganantene mot dem. Siden krigen startet mellom Hamas på Gazastripen og Israel, har også israelske styrker og den iranskstøttede Hizbollah-gruppen i Libanon, daglig beskutt hverandre.Politiets sikkerhetstjeneste sier at trusselbildet kan bli endret på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.. headtopics.com

Israel har sagt at palestinere i den lille enklaven må flykte sørover, men fortsetter å bombe og avfyre tungt artilleri mot denne deler av Gaza også.Care har fått kontakt med sine ansatte på Gazastripen igjenFoto: Maya Alleruzzo / AP / NTBHjelpeorganisasjonen Care sier at de har kommet i kontakt med sine ansatte på Gazastripen igjen. Både de ansatte og familiene deres er fortsatt i live.

Det har ikke vært mobil- eller internettdekning på Gazastripen siden fredag kveld, men nettet er nå delvis oppe igjen, skriver Care. Georgsen forteller at deres ansatte føler at verden har glemt dem, og at det ikke har kommet inn nødhjelp til Gazastripen under strømbruddet. headtopics.com

