Krigen i Midtøsten: VG-redaktør slår tilbake mot Karpe-Magdi:

– Spesielt når noe kan være skrevet i affekt. Så jeg tok meg friheten til å lese gjennom alle offentlige tilgjengelige kommentarer Hanne Skaretveit har skrevet om Israel de siste 17 årene. Noen av dem er slettet eller borte fra nett, men jeg har søkt om tilgang gjennom Nasjonalbiblioteket og venter på svar.Videre spør han VG om de forstår alvoret, og hevder at deres politiske redaktør har valgt side.

– For om det ikke finnes en balansert måte å dekke terrorisme på, så skal det ikke finnes en balansert måte å dekke krigsforbrytelser på, og legger til:Under redaktørforeningen høstmøte svarer Hanne Skartveit på kritikken fra Omar til TV 2.

Videre sier Skartveit at det er ingen saker hun dekker hvor hun veier hvert eneste ord i hver kommentar på denne måten.– Det å se bombardement av Gaza hver dag går inn på alle og skaper sterke følelser der ute. Vi må regne med at vi får reaksjoner og det må vi stå i, og det står vi også i.

– Men det jeg skriver er mer meningsbærende, jeg snakker med folk på vestbredden, i Israel, men jeg lager ikke nyhetsreportasjer.

