Krigen i Midt-østen

­– Jeg ­­skjønte at det hadde brutt ut krig, og at jeg kom til å ha en rolle i den.NÆR GAZA: TV 2 møter soldater like ved grensen til Gazastripen. Foto: Simen Askjer / TV 2– Vi støvsugde områdene etter Hamas-terrorister som fortsatt kunne befinne seg her, sier Shraga.Samtidig forsøker Hamas stadig å infiltrere landet.FROSKEMENN: Videoen skal vise Hamas-soldater som forsøker å infiltrere Israel.

– Det er allerede åpenbart at vi undervurderte fienden. Men det var 7. oktober. I dag forstår vi meget godt hva det er vi har med å gjøre her. KLARE: En soldat fra Ulvebrigaden speider mot Gaza. Nå venter de tungt bevæpnede styrkene bare på ordre. Foto: Simen Askjer / TV 2– Så er vi klare med fingeren på avtrekkeren.– Det er ingen av mine menn som hater palestinerne. Vårt eneste mål er terroristgruppen Hamas, forsikrer major Shraga.

– Noen av mennene her kommer til å bli skadet. Noen av oss kommer til å dø. Men vi har ikke noe valg. Majoren røper ikke hva det er, men TV 2 kjenner til at det israelske militæret de siste årene har utviklet avansert utstyr for å krige i tett befolkede områder. Noe er allerede testet på Vestbredden og skal ha redusert egne tap. headtopics.com

