Krigen i Gaza: «Sa du angrep?»

Det ser imidlertid ut som om Israel gikk etter Hamas-ledere, med et ekstremt stort antall sivile ofre, legger han til.. Det «indikerer at Israel gikk for langt», forteller Islands utenriksminister, men mener likevel det er vanskelig å trekke en konklusjon allerede nå.. - Jeg må si det som er skjedd utvilsomt grusomt, sier Benediktsson til Dagbladet.. - GrusomheterBenediktssons verbalt varsomme balansegang kommer samme dag som FN fordømmer hendelsen:.

