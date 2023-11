Krever våpen-svar om Gaza

Omgrepet 'norske våpen' i spørsmålet omfattar også dei våpna som er produsert i utlandet av norske våpenselskap.», heter det i spørsmålet til utenriksministeren.. - Siden vi ikke krever sluttbrukererklæring fra USA ved videresalg til andre land, er jeg bekymret for at norske våpen kan bli brukt i den grufulle krigen. USA er en sentral våpenhandelspartner for både Israel og Norge, sier Fiskaa..

