Krever forbud mot spillfenomen i Norge: - Kan ikke vente

ETTERTRAKTET: Det er slike spesialkort mange FIFA-spillere håper på. Disse er gjerne utsmykket med kraftige farger og er tidvis verdt mye penger i spillet. Foto: Arkiv

Kort sagt handler dette om å betale ekte penger for digitale gjenstander i spill. Noen gjenstander kan gi deg konkurransemessige fordeler, mens andre kan være ren kosmetikk.Slik kan det se ut når man åpner en forundringspakke i FIFA 23 (spillserien, som er verdens mest populære fotballspill, har nå endret navn til EA Sports FC).– Vi har ikke tid til å vente på EU i denne saken, det kan ta flere år.

KRAV: Generalsekretær Inger Lise Hansen i rus-organisasjonen Actis sier hun er bekymret for den oppvoksende generasjonen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2Resultatene viste blant annet at ungdommene ble mer negative til lootbokser, jo eldre de ble. Samtidig ønsket de fleste strengere regulering, særlig mot yngre. headtopics.com

SPRAKENDE: Med farger og fyrverkeri presenteres spesialspillere i fotballspillet FIFA slik, hvis man får noe bra. Oftest gjør man ikke det. Foto: Arkiv – De gjør mye for å skape en syntetisk spenningskurve. Alt er rigget rundt en åpning, som kan gi et sterkt dopaminrush. Når dette rushet surner, får man lyst til å prøve igjen, og da er det lett å la seg friste, sa seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til TV 2 i september.Slik svarer regjeringenHun skriver i en e-post til TV 2 at regjeringen vurderer lootboks-praksisen.

