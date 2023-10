Kremmerhusene i kø da Molde knuste Høgmos svenske topplag

Molde-kapteinen viste kalasform mot Per-Mathias Høgmo og hans svenske topplag Häcken torsdag, og kronet en drømmekveld med å skru et frispark fra kloss hold helt oppe i krysset.

Scoringen var bare den siste i rekken kremmerhus på Aker Stadion torsdag, etter at også midtbanekollega Emil Breivik fikk drømmetreff før pause da han satte inn 3-1. – Hva er det vi er vitne til? Et molde-lag som leder 4-1 mot formlaget i svensk fotball og fjorårets seriemester, kommenterte Viaplay-kommentator Roar Stokke etter Eikrems andre scoring onsdag.

Erling Moes mannskap tok tak i kampen fra start mot Høgmos svenske mannskap, og allerede etter seks minutter var ledelsen et faktum da Fredrik Gulbrandsen tok med seg et innlegg fra Kristoffer Haugen på nydelig vis, og satte ballen i nettet. headtopics.com

Häcken, som ble svenske mestere sist sesong, slo tilbake like etter da stortalentet Momodou Sonko dro seg inn fra venstre og banket ballen i krysset, og drømmemålet var bare et varsku for hva som skulle komme.

Etter 28 minutter viste Wolff Eikrem seg fram for første gang da han dro til fra rundt 20 meter. Ballen føk inn i nettmaskene, og Molde-kapteinens midtbanekollega Emil Breivik ville ikke være noe dårligere. headtopics.com

23-åringen dro seg innover etter halvtimen spilt, og bøyde ballen elegant i det lengste hjørnet, før Eikrem gjorde det samme fra et frispark etter 55 minutter.Resultatet gjør at Molde tar sine første poeng i Europa League. Erling Moes lag har tre poeng opp til Qarabag, og Bayer Leverkusen, som møtes senere onsdag.

