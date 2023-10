Kraftige luftangrep mot Gazastripen: Telefon- og internettdekning nede

Til Reuters sier den palestinske mobiloperatøren Jawwa Mobile at både telefon- og internettlinjer er nede på Gaza.

Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉Samtidig som luftangrepene pågår melder Al Jazeera og BBC om fremgang i forhandlingene mellom Israel og Hamas, som skjer med bistand fra Qatar.

